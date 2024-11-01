Cathéter d’échographie intravasculaire rotationnelle nouvelle génération de Philips. Il offre de meilleurs résultats en permettant de naviguer facilement à travers les lésions difficiles. Compatible avec les guides 5F, il permet un accès radial et, avec une image haute résolution de 45 MHz, il produit des images claires et nettes pour une interprétation des vaisseaux et une évaluation des lésions précises.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
Support technique, Service sur site, Contrats et pièces détachées:
1-800-567-1080
Médiathèque
Caractéristiques
Plate-forme multimodalité
Plate-forme multimodalité
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Plate-forme multimodalité
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Plate-forme multimodalité
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Refinity s’adapte à tous les guides-cathéters 5F et il est approprié pour l’accès radial.
Grande productibilité
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Plate-forme multimodalité
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Plate-forme multimodalité
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Seule société à proposer des dispositifs rotationnels et numériques pour différentes pratiques et divisions médicales, Philips permet également de choisir entre différentes modalités d’échographie intravasculaire.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Imagerie à 45 MHz de fréquence
Une fréquence de 45 MHz offre une imagerie nette pour une interprétation et une évaluation fiables de la morphologie des vaisseaux.
Refinity s’adapte à tous les guides-cathéters 5F et il est approprié pour l’accès radial.
Grande productibilité
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Passage facile à travers les lésions difficiles
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Refinity est conçu pour répondre aux besoins de vos cas d’ICP les plus complexes. • Grand câble d’entraînement Asahi Intecc de 0,066 cm pour un meilleur pouvoir de poussée • Transition fluide entre l’extrémité proximale et la tige centrale • Revêtement hydrophile GlyDx pour un meilleur pouvoir de poussée et une meilleure traçabilité • Extrémité souple et flexible facilitant l’accès distal
Données archivées chez Philips. Les bancs d’essai ont été réalisés avec trois cathéters d’échographie intravasculaire rotationnelle : Refinity, Revolution, Opticross à travers un modèle tortueux.
La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
Refinity est distribué par InterMed en Nouvelle-Zélande.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.