Capteur Nasal Alar FAST SpO₂, Boite de 20 Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur Philips FAST SpO2 nasal Alar garantit une surveillance fiable de la saturation en oxygène au niveau de l’aile du nez, car l’apport sanguin provenant des artères carotides y est important et constant. Ce site génère un signal fort et cohérent, tout en étant moins exposé à la vasoconstriction que les extrémités¹. Ainsi, il transmet des signaux clairs et précis, y compris dans des conditions difficiles telles qu’une perfusion faible ou une centralisation du flux sanguin². Conçu pour assurer confort et durabilité, le capteur est non adhésif et peut être utilisé jusqu’à sept jours sur un même patient, dans différentes unités de soins.