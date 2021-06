Capteur nasal Alar FAST SpO₂, boîte de 20 Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur nasal Alar FAST (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) SpO₂ monopatient* mesure la saturation artérielle en oxygène au niveau de l’aile du nez, qui représente un site de mesure optimal pour les patients complexes. De plus, il produit un signal fort et cohérent, même en cas de perfusion faible¹. Conçu pour offrir confort et durabilité, le capteur est non adhésif et peut être utilisé jusqu’à sept jours.