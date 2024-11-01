Pour les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil centrale ou complexe et une respiration de Cheyne-Stokes, le système DreamStation BiPAP autoSV est conçu pour assurer une ventilation optimale moyennant une intervention minimale. Son algorithme à l’efficacité clinique prouvée fournit l’assistance nécessaire et s’appuie sur les dynamiques ventilatoires du patient afin de réduire la pression appliquée, l’aide inspiratoire et les cycles contrôlés. Vos patients profitent ainsi d’un sommeil confortable et réparateur.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Débit auto de secours pour événements centraux
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Puissant, axé sur les patients
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Utilisation à long terme
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Gain d’efficacité
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Débit auto de secours pour événements centraux
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Débit auto de secours pour événements centraux
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit auto de secours pour événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Puissant, axé sur les patients
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Utilisation à long terme
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Gain d’efficacité
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Gain d’efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Fiche technique
Général
Général
Gamme de pression
4 à 30 H2O
Systèmes de relâchement de la pression Flex
0 à 3
Durée de rampe
0 à 45 min (incréments de 5 min)
Pression de début de rampe
4 cm H2O à EPAP ou EPAP min.
Humidification
Humidification chauffante : fixe, adaptative
Capacité de stockage de données (minimum)
Carte SD : 6 mois, intégrée : 3 mois
Compensation de l’altitude
Automatique
Filtres
Filtre à pollen réutilisable ; filtre ultrafin à usage unique
Commandes de l’appareil
Écran à cristaux liquides, molette de sélection/bouton-poussoir
Garantie
3 ans
Dimensions et poids
Dimensions et poids
Dimensions
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans humidificateur) ; 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (avec humidificateur)
Poids
1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; alimentation électrique incluse
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
Tension
100 – 240 Vca
Fréquence
50/60 Hz
Intensité de courant
2,0 – 1,0 A
Général
Général
Gamme de pression
4 à 30 H2O
Systèmes de relâchement de la pression Flex
0 à 3
Dimensions et poids
Dimensions et poids
Dimensions
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans humidificateur) ; 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (avec humidificateur)
Poids
1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; alimentation électrique incluse
*Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, livre blanc de Philips, Sept. 2015
Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.