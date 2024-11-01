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Masque DreamWear

Masque avec différentes options de configuration de coussin

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Le design unique du masque DreamWear offre trois options de configuration de coussin (nez, oreiller et visage complet) pour permettre aux patients de choisir l’interface qui leur convient le mieux. Ce masque est plus confortable et leur offre une plus grande liberté de mouvement que le masque qui leur est prescrit. Les patients ont l’impression de ne pas porter de masque¹⁻³.

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Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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  • Administration d’air par le sommet de la tête
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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
  • ¹ Analyse des données au bout de 30 jours d’utilisation. Essai sur les préférences des patients en date de 2015 (n = 98) commandité par Philips. Les masques prescrits comprenaient : ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp et ResMed P10. Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation. Essai sur les préférences des patients en date de 2019 (n = 81) commandité par Philips. ¹ Les masques prescrits comprenaient : ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson et Eson 2.
  • ² Analyse des données au bout de 30 jours d’utilisation. Essai sur les préférences des patients en date de 2017 (n = 80) commandité par Philips.. Les masques prescrits comprenaient : Resmed Swift FX et P10, F&P Opus et Pilairo ainsi que Philips Nuance et Nuance Pro. Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation. Essai sur les préférences des patients en date de 2019 (n = 72) commandité par Philips. Les masques prescrits comprenaient : ResMed Aifit P10, Swift Fx, Philips Nuance / Nuance Pro, F&P Brevida, Opus et Pilairo.
  • ³ Analyse des données d’un essai sur les préférences des patients en date d’août 2017 (n = 85). Les masques prescrits comprenaient : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus.
  • * Le masque n’est pas en contact direct avec les narines ou l’arête nasale.
  • Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser

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