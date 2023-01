Philips est la seule société à offrir la simplicité du plug and play de l’échographie intravasculaire numérique et de la physiologie avec un contrôle par écran tactile depuis le champ stérile pour vous permettre d’obtenir plus rapidement les données et informations patients dont vous avez besoin.

Philips est la seule société à offrir la simplicité du plug and play de l’échographie intravasculaire numérique et de la physiologie avec un contrôle par écran tactile depuis le champ stérile pour vous permettre d’obtenir plus rapidement les données et informations patients dont vous avez besoin. Une tablette accélère la navigation et la prise de mesures et un bras flexible permet de garder le TSM à portée de main, vous donnant la possibilité de réaliser une procédure entière sans vous éloigner de la table.