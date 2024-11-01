IntraSight Mobile est un système de physiologie et d’imagerie d’échographie intravasculaire numérique facile à utiliser et compact, conçu pour les procédures vasculaires périphériques et coronaires. Il peut être directement utilisé depuis le champ stérile. Il est disponible pour les hôpitaux, les laboratoires privés et les centres de chirurgie ambulatoire.
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Ce mode présente un cas de compression veineuse et vise à faciliter la formation et l’intégration rapide de nouveaux utilisateurs et à entretenir les compétences du personnel.
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Contrôle du champ stérile avec le module à écran tactile (TSM)
Philips est la seule société à offrir la simplicité du plug and play de l’échographie intravasculaire numérique et de la physiologie avec un contrôle par écran tactile depuis le champ stérile pour vous permettre d’obtenir plus rapidement les données et informations patients dont vous avez besoin.
Philips est la seule société à offrir la simplicité du plug and play de l’échographie intravasculaire numérique et de la physiologie avec un contrôle par écran tactile depuis le champ stérile pour vous permettre d’obtenir plus rapidement les données et informations patients dont vous avez besoin. Une tablette accélère la navigation et la prise de mesures et un bras flexible permet de garder le TSM à portée de main, vous donnant la possibilité de réaliser une procédure entière sans vous éloigner de la table.
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Contrôle du champ stérile avec le module à écran tactile (TSM)
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L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie par échographie intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, notamment le pourcentage d’étendue de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus.
L’imagerie par échographie intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, notamment le pourcentage d’étendue de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et contribue au diagnostic des pathologies.
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L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
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La technologie de niveaux de gris améliore l’angiographie
La technologie de niveaux de gris améliore les procédures d’angiographie en offrant des vues détaillées.
La technologie de niveaux de gris améliore les procédures d’angiographie en offrant des vues détaillées. L’angiographie produit une shadowgraphie de contraste tandis que l’échographie intravasculaire permet de visualiser l’étendue et l’emplacement de la plaque, permettant une évaluation précise de la pathologie et des vaisseaux, ainsi qu’un positionnement optimal du stent.
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La technologie de niveaux de gris améliore l’angiographie
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en évidence le débit sanguin en rouge pour faciliter l’évaluation de la pose du stent, de la taille de la lumière et plus encore.
ChromaFlo met en évidence le débit sanguin en rouge pour faciliter l’évaluation de la pose du stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques, y compris à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de déterminer instantanément la taille de la lumière et le positionnement du stent, et facilite l’identification des branches, des dissections et de la plaque.
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Interface utilisateur intuitive
Le système IntraSight Mobile est équipé d’une interface intuitive pour une facilité d’utilisation optimale, ainsi que de processus de travail guidés et de commandes uniformes visant à simplifier la formation du personnel.
Le système IntraSight Mobile est équipé d’une interface intuitive pour une facilité d’utilisation optimale, ainsi que de processus de travail guidés et de commandes uniformes visant à simplifier la formation du personnel à l’aide d’annotations simplifiées par type de procédure : veineuse, artérielle, accès AV, thoracique et abdominale.
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Mode de démonstration
Contrôle du champ stérile avec le module à écran tactile (TSM)
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
La technologie de niveaux de gris améliore l’angiographie
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Contrôle du champ stérile avec le module à écran tactile (TSM)
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L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
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L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
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La technologie de niveaux de gris améliore l’angiographie
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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Interface utilisateur intuitive
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Fiche technique
Configurations d’IntraSight Mobile 3
Configurations d’IntraSight Mobile 3
Licence d’imagerie (dont l’échographie intravasculaire numérique, rotationnelle et ChromaFlo)
Oui
Licence physio (incluant modalité d’évaluation de la lésion sans hyperémie iFR et modalité FFR)
Non
Module à écran tactile (TSM)
En option
Services de télémaintenance Philips (PRS)
Oui
Sécurité Windows 10
Oui
Caractéristiques d’IntraSight Mobile 3
Caractéristiques d’IntraSight Mobile 3
Entrée du système
100 V à 240 Vca, 50/60 Hz, 250 W
Système global
H = 160,02 cm, L = 53,34 cm, P = 55,88 cm, 59,24 kg
1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834.
2. Patel M. “Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision making.” Présentation par l’ACC de ses tout derniers essais cliniques révolutionnaires, 10 mars 2018.
3. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-1823.
La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
Toujours lire l’étiquette et suivre le manuel d’utilisation.
Les dispositifs médicaux Philips ne doivent être utilisés que par des médecins et des équipes formés aux techniques interventionnelles, ainsi qu’à l’utilisation de ce dispositif.
Philips se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.
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