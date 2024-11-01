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EmboGuide avec XperCT Dual fournit un outil basé sur le processus de travail pour guider la détection et le traitement de tumeurs et de vaisseaux nourriciers vers de multiples lésions.

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Détection automatique des vaisseaux nourriciers
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Une sensibilité accrue pour identifier les vaisseaux nourriciers des tumeurs
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Une sensibilité accrue pour identifier les vaisseaux nourriciers des tumeurs

Avec EmboGuide, il est possible d’obtenir une sensibilité accrue pour identifier les vaisseaux nourriciers des tumeurs, par rapport à une analyse CBCT autonome.

Une sensibilité accrue pour identifier les vaisseaux nourriciers des tumeurs

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Détection et mesure des volumes
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L’outil de segmentation des lésions en 3D permet à l’utilisateur d’identifier les régions à explorer dans un volume 3D en utilisant les structures spécifiques aux images IRM, TDM ou XperCT.

Détection et mesure des volumes

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EmboGuide analyse automatiquement la vascularisation des lésions à partir du volume 3D segmenté, afin de mettre en évidence les vaisseaux nourriciers des lésions segmentées. Ceux-ci sont ensuite annotés et ajoutés au plan de traitement.

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Navigation vers la cible
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EmboGuide est une solution unique d’imagerie 3D guidée en temps réel. Le volume 3D est directement recalé et superposé aux images de radiologie en direct, pour une navigation du dispositif/cathéter jusqu’à la zone d’embolisation ciblée.

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