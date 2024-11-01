EmboGuide avec XperCT Dual fournit un outil basé sur le processus de travail pour guider la détection et le traitement de tumeurs et de vaisseaux nourriciers vers de multiples lésions.
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Détection automatique des vaisseaux nourriciers
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Une sensibilité accrue pour identifier les vaisseaux nourriciers des tumeurs
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Détection et mesure des volumes
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Navigation vers la cible
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Détection et mesure des volumes
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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XperGuide guide l’aiguille en 3D et en temps réel, ce qui facilite les procédures percutanées nécessitant l’utilisation d’une aiguille en salle de radiologie interventionnelle. Il superpose les images de fluoroscopie en temps réel aux images 3D des tissus mous, vous pouvez ainsi suivre, en direct, la trajectoire et le positionnement cible de l’aiguille.
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Réussir des ablations tumorales sans compromettre les tissus adjacents requiert une bonne connaissance de la taille de la tumeur, de la zone d’ablation de l’aiguille spécifique et de la trajectoire jusqu’à la cible.
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