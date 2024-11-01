Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur

Notre logiciel XperGuide Ablation visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le positionnement de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la traçant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification de plusieurs aiguilles, le logiciel XperGuide Ablation aide les cliniciens à traiter les tumeurs.