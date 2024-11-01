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Réussir des ablations tumorales sans compromettre les tissus adjacents requiert une bonne connaissance de la taille de la tumeur, de la zone d’ablation de l’aiguille spécifique et de la trajectoire jusqu’à la cible.

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Planification, guidage et contrôle
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur

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Réussir l’ablation d’une tumeur, sans compromettre les tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone d’ablation de l’aiguille spécifique et la meilleure trajectoire pour atteindre la cible. La fonction Ablation de notre logiciel XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage de l’aiguille en direct lors des interventions d’ablation d’une tumeur. Notre logiciel visualise les zones d’ablation spécifiques aux aiguilles des fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir la tumeur.

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Planification, guidage et contrôle
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur

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Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur

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Notre logiciel XperGuide Ablation visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le positionnement de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la traçant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification de plusieurs aiguilles, le logiciel XperGuide Ablation aide les cliniciens à traiter les tumeurs.

Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur

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Visualisations d’isothermes personnalisables
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Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 réglages différents de l’applicateur peuvent être définis, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être enregistrés pour des examens cliniques ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à un autre système de radiologie interventionnelle Philips.

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Positionnement de l’aiguille à 5 mm près
Positionnement de l’aiguille à 5 mm près

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Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient. Pendant l’intervention, XperGuide affiche l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée planifiée.

Positionnement de l’aiguille à 5 mm près

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Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient. Pendant l’intervention, XperGuide affiche l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée planifiée.

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Positionnement de l’aiguille à 5 mm près
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Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
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Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier la couverture de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant l’intervention sur un examen d’imagerie de contrôle XperCT présentant l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant l’intervention pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Un examen d’imagerie XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant des informations instantanées sur le résultat.

Mise à jour de la planification d’une ablation interactive

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Planification, guidage et contrôle
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