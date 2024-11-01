La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
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Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
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La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
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La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
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La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Rapide, automatisée et partie intégrante de votre processus de travail
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La simulation du bassin par RM uniquement est disponible en option sur la plate-forme Ingenia MR-RT. Elle propose des protocoles d’acquisition rapides et fiables ainsi que des étapes de post-traitement intégrées pour générer des images MRCAT (RM pour le calcul de l’atténuation) avec des informations de densité similaires à celles de la TDM directement sur la console RM.
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Protocole d’imagerie fiable et cohérent
Protocole d’imagerie fiable et cohérent
Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
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Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
Génération automatique d’images TDM synthétiques
Génération automatique d’images TDM synthétiques
Les images MRCAT sont générées directement sur l’IRM à l’aide du post-traitement d’images intégré. Des algorithmes intelligents et validés faisant appel à l’apprentissage machine permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM.
Génération automatique d’images TDM synthétiques
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Génération automatique d’images TDM synthétiques
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Les images MRCAT sont générées directement sur l’IRM à l’aide du post-traitement d’images intégré. Des algorithmes intelligents et validés faisant appel à l’apprentissage machine permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM.
Informations de densité directement sur la console RM
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
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Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
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L’IRM comme image principale de la planification du traitement
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
Précision dans la planification des doses
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
RTdrive – RM prostate
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
Rapide, automatisée et partie intégrante de votre processus de travail
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
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La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.
Rapide, automatisée et partie intégrante de votre processus de travail
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La simulation du bassin par RM uniquement est disponible en option sur la plate-forme Ingenia MR-RT. Elle propose des protocoles d’acquisition rapides et fiables ainsi que des étapes de post-traitement intégrées pour générer des images MRCAT (RM pour le calcul de l’atténuation) avec des informations de densité similaires à celles de la TDM directement sur la console RM.
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La simulation du bassin par RM uniquement est disponible en option sur la plate-forme Ingenia MR-RT. Elle propose des protocoles d’acquisition rapides et fiables ainsi que des étapes de post-traitement intégrées pour générer des images MRCAT (RM pour le calcul de l’atténuation) avec des informations de densité similaires à celles de la TDM directement sur la console RM.
Protocole d’imagerie fiable et cohérent
Protocole d’imagerie fiable et cohérent
Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
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Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
Protocole d’imagerie fiable et cohérent
Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
Le protocole d’imagerie de simulation par RM uniquement comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cet examen d’imagerie ne prend que quelques minutes et il est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Le protocole est complété par une acquisition 3D T2W qui fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution permettant de délimiter précisément les structures cibles et critiques.
Génération automatique d’images TDM synthétiques
Génération automatique d’images TDM synthétiques
Les images MRCAT sont générées directement sur l’IRM à l’aide du post-traitement d’images intégré. Des algorithmes intelligents et validés faisant appel à l’apprentissage machine permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM.
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Génération automatique d’images TDM synthétiques
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Les images MRCAT sont générées directement sur l’IRM à l’aide du post-traitement d’images intégré. Des algorithmes intelligents et validés faisant appel à l’apprentissage machine permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM.
Informations de densité directement sur la console RM
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
Informations de densité directement sur la console RM
Informations de densité directement sur la console RM
Les informations de densité étant générées directement sur la console RM, les données obtenues sont disponibles sur la console pour une analyse immédiate pendant l’acquisition. La reconstruction MRCAT détecte également automatiquement certains défauts d’acquisition d’image, tels que les mouvements du patient, et alerte l’utilisateur si une autre acquisition immédiate est nécessaire, évitant éventuellement de rappeler des patients pour des examens répétés.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
Les images MRCAT générées sur la console RM sont conformes à la norme DICOM TDM. Elles peuvent être automatiquement exportées vers vos principaux systèmes de planification de traitement et utilisées comme ensemble de données d’image principale pour les calculs de dose et la génération de radiographies avec reconstruction numérique.
Précision dans la planification des doses
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Le protocole d’acquisition par simulation par RM uniquement et les algorithmes de génération MRCAT ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT
ont une précision géométrique élevée et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification² des doses.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Cette méthode éliminant la tomodensitométrie du processus, le positionnement du patient doit également être effectué dans le cadre de ce processus de travail. Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant un aspect et une sensation familiers par rapport à la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
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Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Mise en œuvre réussie dans votre processus de travail
Pour intégrer avec succès la simulation par RM uniquement dans votre routine clinique, nous reconnaissons la nécessité de regarder au-delà de l’IRM et donc d’aborder des étapes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous pouvons vous aider à adopter avec succès ce nouveau paradigme de simulation grâce à nos descriptions de processus de travail et à notre aide à la formation sur mesure destinée aux professionnels de la radio-oncologie.
RTdrive – RM prostate
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
RTdrive – RM prostate
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
La simulation du bassin par RM uniquement comprend l’application clinique de simulation de la prostate par RM uniquement, le fondement de la délimitation automatique des contours basée sur la RM et de RTdrive – RM prostate. Ces innovations prennent en charge la création automatique de contours pour la prostate et les organes à risque. Elles vous permettent également de générer des plans de traitement en moins de 25 minutes³, notamment une imagerie de simulation, ce qui réduit le nombre de tâches répétitives et accélère le délai de mise en place du traitement.
Fiche technique
Simulation du bassin par IRM uniquement
Simulation du bassin par IRM uniquement
Compatibilité RTdrive
Non
Compatibilité avec la délimitation automatique des contours basée sur l’IRM
Non
Cartes de densité
Unités Hounsfield continues
Simulation de la prostate par IRM uniquement
Simulation de la prostate par IRM uniquement
Anatomies
Prostate
Compatibilité RTdrive
Oui
Compatibilité avec la délimitation automatique des contours basée sur l’IRM
Oui, pour la prostate et les organes à risque de la prostate
Cartes de densité
Cinq classifications différentes, discrètes : eau, graisse, os spongieux, os cortical et air
Simulation par IRM uniquement
Simulation par IRM uniquement
Compatibilité
Ingenia MR-RT 1.5T et 3.0T
Protocole d’imagerie
La carte d’examen ExamCard dédiée fournit des séquences pour :
les informations sources 3D MRCAT (mDIXON)
les informations anatomiques pour la délimitation (T2W TSE)
Génération MRCAT
Exécuté en parallèle à l’acquisition d’image sur la console IRM, le post-traitement intégré génère des images MRCAT à l’aide de :
la segmentation automatisée et la classification des tissus
l’affectation automatisée des valeurs de densité basées sur la TDM
Export vers des systèmes de planification de traitement
Les images MRCAT sont compatibles DICOM (TDM) pour une exportation directe vers les systèmes de planification de traitement.
Simulation du bassin par IRM uniquement
Simulation du bassin par IRM uniquement
Compatibilité RTdrive
Non
Compatibilité avec la délimitation automatique des contours basée sur l’IRM
1. Moyens de précision : MRCAT fournit une précision géométrique totale d’environ 1 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre inférieur à 20 cm (DSV). MRCAT fournit une précision géométrique totale inférieure à 2 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre supérieur à 40 cm (DSV)*. *Limité à 32 cm dans le sens z dans plus de 95 % des points dans le volume
2. Moyens équivalents : la dose simulée basée sur des images MRCAT ne diffère pas chez 95 % des patients atteints de cancer pelvien (critère d’analyse gamma 3 %/3 mm réalisé dans 99 % des voxels dans la veine tibiale postérieure ou dépassant 75 % de la dose maximale) par rapport au plan basé sur la TDM pour EBRT.
3. Testé dans un environnement non clinique avec un seul utilisateur Pinnacle et un plan IMRT à 5 faisceaux. À l’exclusion du temps de réglage manuel facultatif.
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