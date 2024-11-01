Radiothérapie par IRM uniquement

Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.