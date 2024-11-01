Une solution IRM complète facilitant la planification. Cette solution IRM dédiée a été conçue pour associer un système d’imagerie IRM de grande qualité à vos processus de planification de radiothérapie. Vous pouvez ainsi délimiter les tumeurs et structures critiques avec une précision optimale et assurer une meilleure prise en charge des patients.
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Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Optimiser la précision de la radiothérapie
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Optimiser la précision de la radiothérapie
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
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Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
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Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Maintenez des normes élevées
Maintenez des normes élevées
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Maintenez des normes élevées
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Maintenez des normes élevées
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Positionnement précis
Positionnement précis
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Positionnement précis
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Positionnement précis
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Travaillez à votre façon
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Configuration facile et flexible
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Voir clairement la planification thérapeutique
Voir clairement la planification thérapeutique
Profitez d’une qualité d’image constante et excellente pour différentes anatomies. La flexibilité des dispositions des antennes dStream s’associe aux cartes d’examen ExamCard conçues pour la radiothérapie, afin de produire des images à contraste élevé et présentant une grande fidélité géométrique. Exécutez rapidement des protocoles d’imagerie complets pour la prostate, le bassin de la femme, le cerveau, l’ensemble tête-cou et le rachis.
Voir clairement la planification thérapeutique
Profitez d’une qualité d’image constante et excellente pour différentes anatomies. La flexibilité des dispositions des antennes dStream s’associe aux cartes d’examen ExamCard conçues pour la radiothérapie, afin de produire des images à contraste élevé et présentant une grande fidélité géométrique. Exécutez rapidement des protocoles d’imagerie complets pour la prostate, le bassin de la femme, le cerveau, l’ensemble tête-cou et le rachis.
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Profitez d’une qualité d’image constante et excellente pour différentes anatomies. La flexibilité des dispositions des antennes dStream s’associe aux cartes d’examen ExamCard conçues pour la radiothérapie, afin de produire des images à contraste élevé et présentant une grande fidélité géométrique. Exécutez rapidement des protocoles d’imagerie complets pour la prostate, le bassin de la femme, le cerveau, l’ensemble tête-cou et le rachis.
Apprendre et partager l’expertise en IRM
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L’intégration réussie de l’IRM dans votre processus de travail commence par les personnes. Nous offrons une formation sur mesure pour aider votre équipe à rationaliser les processus de travail et à utiliser pleinement et efficacement l’imagerie par résonance magnétique dès le premier jour.
Apprendre et partager l’expertise en IRM
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Radiothérapie par IRM uniquement
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Optimiser la précision de la radiothérapie
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Optimiser la précision de la radiothérapie
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Optimiser la précision de la radiothérapie
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
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Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Une plate-forme d’IRM exceptionnelle pour la radio-oncologie
Ingenia MR-RT vise l’excellence clinique avec une qualité d’image de pointe et une précision géométrique élevée grâce à l’architecture dStream, à une linéarité de gradient élevée et à la correction de distorsion de gradient 3D. Les systèmes RM de pointe à tunnel large Elition 3.0T et Ambition 1.5T nouvelle génération vous permettent de bénéficier des innovations de l’IRM, maintenant et dans les années à venir.
Maintenez des normes élevées
Maintenez des normes élevées
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Maintenez des normes élevées
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
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Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Sachez que vous pouvez compter sur les performances de l’IRM. Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant un fantôme et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.
Positionnement précis
Positionnement précis
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Positionnement précis
Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Positionnement précis
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Les plans de radiothérapie extrêmement ciblés dépendent de la reproductibilité de la position thérapeutique du patient. Exclusif à Philips, le système intégré MR-RT CouchTop dégage le tunnel patient et améliore le rapport signal-bruit en rapprochant le patient de l’antenne postérieure*. Équipé de capacités d’indexation, le CouchTop prend en charge divers accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM de nombreux fabricants.
Travaillez à votre façon
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Travaillez à votre façon
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Affinez les processus grâce à un système adapté à votre travail. Le système de positionnement laser en option LAP DORADOnova MR3T prend en charge l’enregistrement RM-TDM amélioré, vous permettant d’aligner les patients au scanner IRM. En un seul clic, les patients sont déplacés directement vers l’isocentre du système IRM après l’alignement du laser, réduisant ainsi les étapes du processus de travail.
Configuration facile et flexible
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Configuration facile et flexible
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Le support d’antenne antérieure sert à faciliter et à rendre plus flexible la configuration des antennes, avec une grande voie d’accès au tunnel patient et plus de place dédiée à l’immobilisation de ce dernier. Le support est aisément inclinable par un opérateur pour rapprocher l’antenne du patient, afin d’optimiser le rapport signal-bruit sans toucher le corps en lui-même.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Ensemble de simulation MR-linac pour Elekta Unity
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
Voir clairement la planification thérapeutique
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Profitez d’une qualité d’image constante et excellente pour différentes anatomies. La flexibilité des dispositions des antennes dStream s’associe aux cartes d’examen ExamCard conçues pour la radiothérapie, afin de produire des images à contraste élevé et présentant une grande fidélité géométrique. Exécutez rapidement des protocoles d’imagerie complets pour la prostate, le bassin de la femme, le cerveau, l’ensemble tête-cou et le rachis.
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Profitez d’une qualité d’image constante et excellente pour différentes anatomies. La flexibilité des dispositions des antennes dStream s’associe aux cartes d’examen ExamCard conçues pour la radiothérapie, afin de produire des images à contraste élevé et présentant une grande fidélité géométrique. Exécutez rapidement des protocoles d’imagerie complets pour la prostate, le bassin de la femme, le cerveau, l’ensemble tête-cou et le rachis.
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Apprendre et partager l’expertise en IRM
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L’intégration réussie de l’IRM dans votre processus de travail commence par les personnes. Nous offrons une formation sur mesure pour aider votre équipe à rationaliser les processus de travail et à utiliser pleinement et efficacement l’imagerie par résonance magnétique dès le premier jour.
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Radiothérapie par IRM uniquement
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Radiothérapie par IRM uniquement
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Nos applications cliniques innovantes MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) vous permettent de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme modalité d’imagerie principale. En un seul examen IRM rapide, MRCAT offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste de qualité des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité. Consultez la section produit concernée pour connaître les domaines d’application clinique.
Fiche technique
Imagerie
Imagerie
Puissance du champ
Ingenia 1.5T et 3.0T
Taille du tunnel patient
70
cm
Précision géométrique
≤ 1 mm de diamètre ; champ d’acquisition de 32 cm (type)
Dispositions d’antenne
Dispositions flexibles de l’antenne FlexCoverage antérieure, de l’antenne postérieure et des antennes FlexCoils – toutes avec une architecture numérique – pour une large gamme d’applications de radiothérapie
Cartes d’examen ExamCard dédiées à la planification RT
du cerveau, de l’ensemble tête-cou, de la prostate et du pelvis féminin
Plan d’examen plat
Plan d’examen plat
Design
Le système MR-RT CouchTop fin et plat constitue une table d’examen de radiothérapie dédiée, et non pas un revêtement, destiné à faciliter les examens d’imagerie des patients dans la position de traitement par radiothérapie.
Indexation
Style Interloc
Largeur
53
cm
Longueur
245 cm (avec têtière)
Accessoires inclus
Lok-Bar à trois broches, conducteur d’antenne réglable, têtière, montage mural
Poids
≤ 12,9
kg
Autres accessoires
Les autres accessoires de positionnement et d’immobilisation compatibles avec le système IRM (par exemple, les socles et masques thermoplastiques) peuvent être commandés directement auprès de CIVCO.
Montage direct
Le système CouchTop prend en charge le montage direct de masques de tête type S et de masques tête, nuque et épaules
Système de transport patient avec plan d’examen plat
Chariot FlexTrak (en option)
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Conception du fantôme
Espacement entre les points de la grille : 25 mm. Grâce à son support, le fantôme peut être placé selon trois orientations (axiale, coronale, sagittale)
Volume d’analyse (AQ)
50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)
*effectif, champ d’acquisition au-dessus du plan d’examen : 30 cm
Logiciel
S’exécute à partir de la console IRM.
Destiné à des évaluations 2D multicoupes.
Fournit une carte des contours de précision géométrique dans l’image IRM.
Support d’antenne antérieure
Support d’antenne antérieure
Conception du support d’antenne
Le support d’antenne antérieure spacieux et léger soutient l’antenne antérieure. Sa forme suit les dimensions du tunnel patient pour optimiser l’espace disponible pour ce dernier. Réglable en hauteur et inclinable, il permet de rapprocher l’antenne de chaque patient.
Plage de réglage en hauteur
15-35,5 cm entre le système MR-RT CouchTop et l’antenne antérieure, réglable de chaque côté
Système externe de positionnement laser (en option)
Système externe de positionnement laser (en option)
Type
Compatible avec le système IRM, laser vert ou rouge
Gamme de largeurs autorisées
3,83 - 4,50
m
Fantôme laser
Aquarius (LAP) avec cartes d’examen ExamCard pour calibration
Imagerie
Imagerie
Puissance du champ
Ingenia 1.5T et 3.0T
Taille du tunnel patient
70
cm
Plan d’examen plat
Plan d’examen plat
Design
Le système MR-RT CouchTop fin et plat constitue une table d’examen de radiothérapie dédiée, et non pas un revêtement, destiné à faciliter les examens d’imagerie des patients dans la position de traitement par radiothérapie.
≤ 1 mm de diamètre ; champ d’acquisition de 32 cm (type)
Dispositions d’antenne
Dispositions flexibles de l’antenne FlexCoverage antérieure, de l’antenne postérieure et des antennes FlexCoils – toutes avec une architecture numérique – pour une large gamme d’applications de radiothérapie
Cartes d’examen ExamCard dédiées à la planification RT
du cerveau, de l’ensemble tête-cou, de la prostate et du pelvis féminin
Plan d’examen plat
Plan d’examen plat
Design
Le système MR-RT CouchTop fin et plat constitue une table d’examen de radiothérapie dédiée, et non pas un revêtement, destiné à faciliter les examens d’imagerie des patients dans la position de traitement par radiothérapie.
Indexation
Style Interloc
Largeur
53
cm
Longueur
245 cm (avec têtière)
Accessoires inclus
Lok-Bar à trois broches, conducteur d’antenne réglable, têtière, montage mural
Poids
≤ 12,9
kg
Autres accessoires
Les autres accessoires de positionnement et d’immobilisation compatibles avec le système IRM (par exemple, les socles et masques thermoplastiques) peuvent être commandés directement auprès de CIVCO.
Montage direct
Le système CouchTop prend en charge le montage direct de masques de tête type S et de masques tête, nuque et épaules
Système de transport patient avec plan d’examen plat
Chariot FlexTrak (en option)
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Conception du fantôme
Espacement entre les points de la grille : 25 mm. Grâce à son support, le fantôme peut être placé selon trois orientations (axiale, coronale, sagittale)
Volume d’analyse (AQ)
50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)
*effectif, champ d’acquisition au-dessus du plan d’examen : 30 cm
Logiciel
S’exécute à partir de la console IRM.
Destiné à des évaluations 2D multicoupes.
Fournit une carte des contours de précision géométrique dans l’image IRM.
Support d’antenne antérieure
Support d’antenne antérieure
Conception du support d’antenne
Le support d’antenne antérieure spacieux et léger soutient l’antenne antérieure. Sa forme suit les dimensions du tunnel patient pour optimiser l’espace disponible pour ce dernier. Réglable en hauteur et inclinable, il permet de rapprocher l’antenne de chaque patient.
Plage de réglage en hauteur
15-35,5 cm entre le système MR-RT CouchTop et l’antenne antérieure, réglable de chaque côté
Système externe de positionnement laser (en option)
Système externe de positionnement laser (en option)
Type
Compatible avec le système IRM, laser vert ou rouge
Gamme de largeurs autorisées
3,83 - 4,50
m
Fantôme laser
Aquarius (LAP) avec cartes d’examen ExamCard pour calibration
1. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
2. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
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