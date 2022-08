Optimiser la précision de la radiothérapie

Que ce soit pour la radiothérapie (RT) à faisceau externe ou pour la curiethérapie, l’intégration de l’imagerie par résonance magnétique à la planification tomodensitométrique permet d’exploiter tout le potentiel de l’IRM et de révolutionner la prise en charge du patient. Grâce à l’excellent contraste des tissus mous proposé par l’IRM, les tumeurs et les organes à risque sont clairement visibles. Les procédures de délimitations sont ainsi plus précises et vous êtes à même de créer les meilleurs plans de traitement possibles. Image publiée avec l’aimable autorisation de William Beaumont Health System, Détroit, États-Unis