La plate-forme de simulation Philips Ingenia MR-RT avec ensemble de simulation MR-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. Grâce à des processus de travail cohérents et une qualité d’image comprenant la simulation RM et le guidage RM en ligne lors de la radiothérapie, elle vous permet d’exploiter les nombreuses similitudes et synergies existant entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity.
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Il existe un haut niveau de cohérence dans les processus de travail entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity. La manipulation d’antenne similaire et les dispositifs de positionnement du patient identiques inclus dans le pack de simulation IRM pour le système Elekta MR-linac permettent la reproductibilité de la préparation des patients et des processus de travail efficaces.
Cohérence entre les processus de travail
Il existe un haut niveau de cohérence dans les processus de travail entre Philips Ingenia MR-RT et Elekta Unity. La manipulation d’antenne similaire et les dispositifs de positionnement du patient identiques inclus dans le pack de simulation IRM pour le système Elekta MR-linac permettent la reproductibilité de la préparation des patients et des processus de travail efficaces.
Cohérence entre les processus de travail
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Qualité d’image comparable
Qualité d’image comparable
La technologie de génération d’images de base commune aux systèmes Ingenia MR-RT et Elekta Unity offre une qualité d’image élevée, comparable et constante. Vous bénéficiez ainsi d’images avec un contraste similaire sur tout le parcours de soins. Un ensemble de cartes d’examen ExamCards MR-linac dédiées pour Ingenia MR-RT ressemble étroitement aux cartes d’examen ExamCards IRM prédéfinies d’Elekta Unity, prenant en charge la standardisation sur les deux plates-formes.
Qualité d’image comparable
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Qualité d’image comparable
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Des courbes d’apprentissage fluides et rapides
Des courbes d’apprentissage fluides et rapides
Acquérir de l’expérience avec la simulation IRM Ingenia MR-RT peut servir de tremplin à l’adoption de MR-linac. Vous commencez à développer votre expertise avant même que votre Elekta Unity ne soit opérationnel. Une interface utilisateur, une terminologie et des processus de travail similaires permettent de transférer facilement les connaissances entre les scanners. Cela permet d’obtenir des courbes d’apprentissage rapides et efficaces et réduit considérablement les efforts de formation à l’IRM.
Des courbes d’apprentissage fluides et rapides
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Des courbes d’apprentissage fluides et rapides
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Compatibilité grâce à la collaboration
Compatibilité grâce à la collaboration
Grâce à un partenariat solide entre Philips et Elekta, le champ d’application de la synergie entre les plates-formes Ingenia et Unity va croître. Autrement dit, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires partagées et transférables tout au long de votre parcours passionnant avec MR-linac.
Compatibilité grâce à la collaboration
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Compatibilité grâce à la collaboration
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Cohérence entre les processus de travail
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Cohérence entre les processus de travail
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Qualité d’image comparable
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Qualité d’image comparable
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Des courbes d’apprentissage fluides et rapides
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Compatibilité grâce à la collaboration
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