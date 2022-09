Collecte des données via une connexion câblée ou sans fil s’adaptant à vos besoins

Collecte des courbes, tendances, alarmes et valeurs numériques complètes provenant de systèmes de télémétrie et de moniteurs patients Philips connectés en réseau via une connexion câblée ou sans fil, ainsi que de moniteurs/défibrillateurs HeartStart MRx*.