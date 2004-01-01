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Capsule Vitals Stream

Données de paramètres vitaux en temps réel et état de la connectivité

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Conçu pour les blocs opératoires et les services de soins intensifs, Vitals Stream fournit des données de paramètres vitaux en temps réel ainsi que l’état de la connectivité sur le système Capsule Neuron. Les utilisateurs peuvent facilement voir quels appareils sont connectés et associer l’ensemble des données collectées au bon patient.

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Connectivité des appareils médicaux

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Fonctionnant sur Capsule Neuron, Vitals Stream indique clairement quels appareils sont connectés et permet au personnel infirmier de vérifier l’identifiant du patient et de l’associer aux données collectées par les appareils médicaux.

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