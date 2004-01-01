Capsule Vitals Stream

Conçu pour les blocs opératoires et les services de soins intensifs, Vitals Stream fournit des données de paramètres vitaux en temps réel ainsi que l’état de la connectivité sur le système Capsule Neuron. Les utilisateurs peuvent facilement voir quels appareils sont connectés et associer l’ensemble des données collectées au bon patient.
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