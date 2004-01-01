Philips Capsule Neuron 3

Neuron 3 est un concentrateur de connectivité de la gamme Philips Capsule dédiée à l’intégration des appareils médicaux. Il collecte les données provenant des appareils médicaux connectés et les transmet au logiciel de gestion des données Philips Capsule MDIP (Medical Device Information Platform). Le Neuron 3 a été conçu pour une intégration sécurisée dans tous les environnements de soins. Il est disponible en plusieurs modules et prend en charge les interfaces USB, série et réseau. Tous les modules Neuron 3 sont préchargés avec un logiciel adapté au processus clinique et à l’unité de soins, incluant Vitals Stream pour la surveillance continue en soins intensifs et Chart Xpress pour le transfert périodique de données dans les services de médecine générale.
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La sécurité est intégrée nativement dans le système Philips Capsule Neuron. Les données sont cryptées de bout en bout, aussi bien en transit qu’au repos. Le système est également compatible avec les normes de sécurité Wi-Fi WPA2‑PSK et WPA2 Enterprise, et dispose d’un démarrage et d’une mémoire flash sécurisés.
Sécurité de bout en bout
La sécurité est intégrée nativement dans le système Philips Capsule Neuron. Les données sont cryptées de bout en bout, aussi bien en transit qu’au repos. Le système est également compatible avec les normes de sécurité Wi-Fi WPA2‑PSK et WPA2 Enterprise, et dispose d’un démarrage et d’une mémoire flash sécurisés.
Sécurité de bout en bout
La sécurité est intégrée nativement dans le système Philips Capsule Neuron. Les données sont cryptées de bout en bout, aussi bien en transit qu’au repos. Le système est également compatible avec les normes de sécurité Wi-Fi WPA2‑PSK et WPA2 Enterprise, et dispose d’un démarrage et d’une mémoire flash sécurisés.
Avantage économique
Avantage économique
Philips Capsule offre une garantie standard de 2 ans pour le concentrateur de connectivité Neuron 3. Cela signifie aucun frais à engager pendant 2 ans, contre 1 an, voire seulement 6 mois, chez certains fabricants.
Avantage économique
Philips Capsule offre une garantie standard de 2 ans pour le concentrateur de connectivité Neuron 3. Cela signifie aucun frais à engager pendant 2 ans, contre 1 an, voire seulement 6 mois, chez certains fabricants.
Avantage économique
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Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
Pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux, Neuron 3 simplifie la recherche de pannes et prend en charge une large compatibilité avec les appareils, facilitant ainsi l’intégration dans des environnements de soins variés. Sa batterie rechargeable renforce la portabilité du système, ce qui le rend plus facile à déployer et à maintenir dans des contextes cliniques dynamiques. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la fiabilité de l’infrastructure, à réduire les temps d’arrêt et à optimiser l’efficacité des équipes d’assistance – permettant ainsi une meilleure prise en charge grâce à une infrastructure optimisée.
Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
Pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux, Neuron 3 simplifie la recherche de pannes et prend en charge une large compatibilité avec les appareils, facilitant ainsi l’intégration dans des environnements de soins variés. Sa batterie rechargeable renforce la portabilité du système, ce qui le rend plus facile à déployer et à maintenir dans des contextes cliniques dynamiques. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la fiabilité de l’infrastructure, à réduire les temps d’arrêt et à optimiser l’efficacité des équipes d’assistance – permettant ainsi une meilleure prise en charge grâce à une infrastructure optimisée.
Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
Pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux, Neuron 3 simplifie la recherche de pannes et prend en charge une large compatibilité avec les appareils, facilitant ainsi l’intégration dans des environnements de soins variés. Sa batterie rechargeable renforce la portabilité du système, ce qui le rend plus facile à déployer et à maintenir dans des contextes cliniques dynamiques. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la fiabilité de l’infrastructure, à réduire les temps d’arrêt et à optimiser l’efficacité des équipes d’assistance – permettant ainsi une meilleure prise en charge grâce à une infrastructure optimisée.
Facile à utiliser pour les cliniciens
Facile à utiliser pour les cliniciens
Les cliniciens bénéficient d’un accès rapide grâce à une connexion simplifiée, d’un grand écran offrant une vision détaillée, et d’une identification précise du patient et de l’appareil utilisé au chevet – ce qui contribue à réduire les erreurs et à accélérer la prise de décision. L’appareil favorise une connectivité fluide avec les équipements de surveillance et de traitement, garantissant la disponibilité en temps réel des données, ce qui améliore la réactivité clinique et la qualité de la prise en charge. Les applications logicielles prêtes à l’emploi Chart Xpress et Vitals Stream permettent aux cliniciens de sélectionner celle qui correspond au niveau de soins de leur service.
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Sécurité de bout en bout
Avantage économique
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Avantage économique
Avantage économique
Philips Capsule offre une garantie standard de 2 ans pour le concentrateur de connectivité Neuron 3. Cela signifie aucun frais à engager pendant 2 ans, contre 1 an, voire seulement 6 mois, chez certains fabricants.
Avantage économique
Philips Capsule offre une garantie standard de 2 ans pour le concentrateur de connectivité Neuron 3. Cela signifie aucun frais à engager pendant 2 ans, contre 1 an, voire seulement 6 mois, chez certains fabricants.
Avantage économique
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Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
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Pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux, Neuron 3 simplifie la recherche de pannes et prend en charge une large compatibilité avec les appareils, facilitant ainsi l’intégration dans des environnements de soins variés. Sa batterie rechargeable renforce la portabilité du système, ce qui le rend plus facile à déployer et à maintenir dans des contextes cliniques dynamiques. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la fiabilité de l’infrastructure, à réduire les temps d’arrêt et à optimiser l’efficacité des équipes d’assistance – permettant ainsi une meilleure prise en charge grâce à une infrastructure optimisée.
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Facile à utiliser pour les cliniciens
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