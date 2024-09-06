ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Combien de temps s'utilise une sucette Philips Avent ?

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la sucette après 4 semaines d'utilisation. La sucette doit être remplacée plus tôt si elle est abîmée. Nous vous recommandons de tirer sur la sucette dans toutes les directions avant chaque utilisation afin de vérifier sa sûreté.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF091/45 , SCF349/53 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien