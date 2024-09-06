Combien de temps s'utilise une sucette Philips Avent ?

Garantie de 2 ans
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la sucette après 4 semaines d'utilisation. La sucette doit être remplacée plus tôt si elle est abîmée. Nous vous recommandons de tirer sur la sucette dans toutes les directions avant chaque utilisation afin de vérifier sa sûreté.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF091/45 , SCF349/53 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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