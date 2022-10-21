ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Comment utiliser la valve AirFree avec le biberon Natural Response Avent ?

Veillez à nettoyer et stériliser toutes les pièces avant utilisation.

  1. Faite passer la tétine par la bague d'étanchéité.
  2. Veillez à tirer la tétine jusqu'au bout de la bague d'étanchéité.
  3. Placez la valve AirFree dans le biberon.
  4. Vissez la bague pour fixer le capuchon.
  5. Placez le capuchon sur le biberon.
     

 

Valve AirFree et biberon Natural Response

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY962/02, SCY964/02, SCY903/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien