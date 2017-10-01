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X-tremeVisionAmpoule de phare avant pour voiture

9006XVB1

Prenez la route en toute sécurité

Le phare avant halogène Philips X-tremeVision procure 100 % plus de visibilité. X-tremeVision est créé à partir de technologie de pointe pour produire la lumière la plus éclatante. Il est conforme aux normes de la ECE (Economic Commission for Europe) pour une utilisation sur la route.

Voir tous les avantages

Améliorez votre vision sur la route

Prenez la route en toute sécurité

  • Type de lampe : HB4

  • Lot de : 1

  • 12 V, 55 W

Voyez plus loin et réagissez plus vite grâce à une visibilité accrue de 100 %

Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.

Confort et sécurité de conduite accrus

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.

Respect des normes de qualité élevées de l’ECE

L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.

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