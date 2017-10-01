Garantie de 2 ans
9006XVB1
Prenez la route en toute sécurité
Le phare avant halogène Philips X-tremeVision procure 100 % plus de visibilité. X-tremeVision est créé à partir de technologie de pointe pour produire la lumière la plus éclatante. Il est conforme aux normes de la ECE (Economic Commission for Europe) pour une utilisation sur la route.
Type de lampe : HB4
Lot de : 1
12 V, 55 W
Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.
Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.
L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.
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