Confort et sécurité de conduite accrus

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.