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Station de système de divertissement

AJ300D/37

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Laissez votre baladeur s'exprimer à la maison! Placez votre iPod ou votre GoGear dans ce radio-réveil Philips compact et obtenez d'incroyables basses d'une puissance de 12 watts. Profitez d'un son de qualité et commencez chaque journée en musique.

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Réveillez-vous au son de votre iPod.

Réveillez-vous comme il vous plaît!

  • Station d'accueil pour iPod et GoGear

Écoutez le contenu de votre iPod ou GoGear et chargez-le

Écoutez le contenu de votre iPod ou GoGear et chargez-le

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

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