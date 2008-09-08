Garantie de 2 ans
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AJ300D/37
Réveillez-vous comme il vous plaît!
Laissez votre baladeur s'exprimer à la maison! Placez votre iPod ou votre GoGear dans ce radio-réveil Philips compact et obtenez d'incroyables basses d'une puissance de 12 watts. Profitez d'un son de qualité et commencez chaque journée en musique.
Station d'accueil pour iPod et GoGear
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
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