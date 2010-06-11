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Radio-réveil

AJ3121/05

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Cet élégant radio-réveil Philips a fière allure et vous réveille à l'heure. Il comprend un récepteur de radio AM/FM; vous pouvez donc vous réveiller au son de votre station préférée ou du vibreur.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

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