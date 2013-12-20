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Radio-réveil

AJT3300/37

Diffusion de musique sans fil et recharge de votre téléphone

Commencez votre journée avec une batterie pleinement chargée avec le AJT3300. Ce radio-réveil est également un haut-parleur sans fil qui diffuse votre musique à partir de n'importe quel appareil Bluetooth. Grâce aux chargeurs interchangeables inclus, le AJT3300 recharge tout téléphone intelligent, iPhone ou Android, pendant votre sommeil.

Voir tous les avantages

Diffusion de musique sans fil et recharge de votre téléphone

  • Bluetooth®

  • Chargeur universel

  • Alarme double

  • Syntoniseur FM numérique

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Ce système offre une puissance de sortie totale de 2 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Spécificités Techniques

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