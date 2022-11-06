Garantie de 2 ans
Plus offert
CA6903/10
CA6903/00
Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
Prolongez la durée de vie de la machine
1 filtre AquaClean
L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.
Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau Philips d'origine et son filtre micro-poreux.
2.0
sur 5
2
Critiques
SYBU
06/11/2022
Canada
Ne pas espérer 5000 cafés
Je coule +/- 1500 cafés par ans, j'ai presque 3 ans et j'arrive à ma 3e cartouche. Est-ce que ça change quelques choses ? Oui pour la dépense mais est-ce que je rachèterais ma lettago? Oui, vite fait, bien fait. Beau créma sur mon expresso, latte bien chaud, même qualité de café peu importe le choix. Je donnerais un 5 sur la cafetière mais en expliquant que les attentes sur le filtre doivent être revues à la baisse....
Avantages
Pas de détartrage annuels
Inconvénients
pas les 5000 cafés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire
gesmier1980
19/04/2021
Canada
350 tasses et non fonctionnel
Supposez être utilisable pour 5000 Tasses et seulement 350 tasses et mon appareils est en clignotement permanent ???? Acheter le 15 Janvier 2021 et un premier détartrage début avril !! Donc ce filtre a une défaut ou de mauvaises qualité ???
Avantages
Rien a dire de la Cafetière mais pour ce filtre ???
Inconvénients
Lunière clignote en permanences !!
Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire
Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.