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  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
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Plus offert 

Accessoires d'entretienFiltre à eau et à calcaire

CA6903/10

2
| (2) Critiques
Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
Le filtre à eau innovant AquaClean réduit la formation de calcaire. Vous pouvez savourer un café fraîchement préparé avec de l'eau pure. N'utilisez que le filtre à eau Philips AquaClean pour garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.
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Produits compatibles
Série 5500

Série 5500
Machine espresso entière automatique

EP5547/90

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Chaque filtre vous permet de savourer jusqu'à 625* tasses !

Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

  • CA6903/00

  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • 1 filtre AquaClean

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.

Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux

Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux

Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau Philips d'origine et son filtre micro-poreux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 5

2

Critiques

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4
2

06/11/2022

Canada

Canada

Ne pas espérer 5000 cafés

Je coule +/- 1500 cafés par ans, j'ai presque 3 ans et j'arrive à ma 3e cartouche. Est-ce que ça change quelques choses ? Oui pour la dépense mais est-ce que je rachèterais ma lettago? Oui, vite fait, bien fait. Beau créma sur mon expresso, latte bien chaud, même qualité de café peu importe le choix. Je donnerais un 5 sur la cafetière mais en expliquant que les attentes sur le filtre doivent être revues à la baisse....

Avantages

Pas de détartrage annuels

Inconvénients

pas les 5000 cafés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire

19/04/2021

Canada

Canada

350 tasses et non fonctionnel

Supposez être utilisable pour 5000 Tasses et seulement 350 tasses et mon appareils est en clignotement permanent ???? Acheter le 15 Janvier 2021 et un premier détartrage début avril !! Donc ce filtre a une défaut ou de mauvaises qualité ???

Avantages

Rien a dire de la Cafetière mais pour ce filtre ???

Inconvénients

Lunière clignote en permanences !!

Cet avis a été rédigé pour Accessoires d'entretien CA6903/10 Filtre à eau et à calcaire

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Avis de non-responsabilité

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.