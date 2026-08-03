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Le filtre à eau innovant AquaClean réduit la formation de calcaire. Vous pouvez savourer un café fraîchement préparé avec de l'eau pure. N'utilisez que le filtre à eau Philips AquaClean pour garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.
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