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Caméra HD

CAM102PK/00

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.

Voir tous les avantages

Revivez vos meilleurs souvenirs en HD

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

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