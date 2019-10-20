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Câble USB-C vers Lightning

DLC5206L/00

Câble USB-C &gt; Lightning tressé haut de gamme

Ce câble USB-C &gt; Lightning vous permet d'obtenir un maximum de puissance de la part du chargeur compatible Power Delivery, pour votre iPhone ou iPad. Ce câble haut de gamme mesure 2 m (6 pieds), afin d'être d'un usage plus pratique.

Voir tous les avantages

Câble USB-C > Lightning tressé haut de gamme

  • Synchronisation et charge

  • 2 mètres / 6,5 pieds

  • Câble tressé noir

  • Power Delivery

Câble extra-long pour un accès facile et pratique

Parfois, il suffit d'un câble un peu plus long pour améliorer l'accès et le côté pratique

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Spécificités Techniques

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