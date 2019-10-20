Garantie de 2 ans
Plus offert
DLC5206L/00
Câble USB-C > Lightning tressé haut de gamme
Ce câble USB-C > Lightning vous permet d'obtenir un maximum de puissance de la part du chargeur compatible Power Delivery, pour votre iPhone ou iPad. Ce câble haut de gamme mesure 2 m (6 pieds), afin d'être d'un usage plus pratique.
Synchronisation et charge
2 mètres / 6,5 pieds
Câble tressé noir
Power Delivery
Parfois, il suffit d'un câble un peu plus long pour améliorer l'accès et le côté pratique
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Notation globale