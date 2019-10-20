Garantie de 2 ans
Plus offert
DLP1011Q/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Le port USB-C avec Power Delivery optimise la puissance de charge de votre appareil dernier cri. La technologie de charge sans fil Qi vous permet de charger des appareils compatibles Qi sans utiliser de câble.
10 000 mAh
Charge sans fil Qi
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale