Garantie de 2 ans
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Un café de qualité barista à la maison
Goûtez un café de qualité professionnelle grâce à la Philips Café Aromis. De l'espresso au café infusé à froid, préparez plus de 50 boissons différentes, fabriquées avec davantage de grains* pour créer cette saveur que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Obtenez une mousse onctueuse, chaude ou froide, grâce à la LatteGo Pro. Elle se nettoie en moins de 10 secondes sous le robinet.
Des performances de qualité professionnelle grâce à la technologie BrewExtract
Une mousse de lait onctueuse avec LatteGo Pro
Plus de 50 cafés chauds et froids pour combler toutes les envies
Nettoyage sans tracas
Écran intuitif facile à utiliser
Le secret pour obtenir une intensité de qualité professionnelle ? Notre technologie BrewExtract mesure la quantité de chaque mouture et tasse davantage de grains* pour obtenir cette saveur inimitable que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Vous êtes en quête de précision ? Réglez votre machine espresso sur l'un des 7 niveaux d'intensité.
Qui dit qualité professionnelle dit mousse de lait onctueuse, qu'elle soit chaude ou froide. C'est là que la LatteGo Pro entre en jeu. Du cappuccino au latte glacé, cette carafe permet d'obtenir une boisson de qualité professionnelle avec du lait végétal comme animal. Elle est compatible lave-vaisselle et ne contient pas de tubes : vous pouvez donc la nettoyer en moins de 10 secondes en la rinçant sous le robinet. Faites l'expérience d'une mousse de lait de qualité supérieure avec la LatteGo Pro intégrant un mousseur à lait innovant au système de votre machine à café.
Des espressos riches aux cafés infusés rafraîchissants, découvrez plus de 50 boissons chaudes ou froides. Cette machine à café est la solution idéale pour les familles et les amateurs de café souhaitant obtenir un choix de boissons de qualité professionnelle à la maison.
Notation globale
Par rapport à toutes les autres machines espresso automatiques Philips
Par rapport aux précédentes machines espresso Philips
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre réel de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage