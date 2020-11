Aussi efficace que les lampes blanches à 10 000 lux beaucoup plus volumineuses

La lumière bleue de la goLITE BLU est la plus efficace des lumières de photothérapie. Elle nécessite seulement 200 lux pour un effet similaire à une lumière blanche de 10 000 lux. L'efficacité élevée de la lumière bleue fait de la goLITE BLU notre plus petite lampe de photothérapie. D'une conception légère et dotée d'une batterie rechargable et d'un étui de voyage, cette lampe de photothérapie est facilement transportable et trouvera sa place sur tout type de table ou de bureau à la maison ou au travail. Placez simplement la goLITE BLU dans votre champ de vision immédiat et ajustez le socle pour que le faisceau atteigne vos yeux.