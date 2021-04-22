Garantie de 2 ans
pour les jambes
Rasoir à grille flottante
Fonctionne avec piles
Les têtes de rasage protègent votre peau et la laissent douce et lisse
Pour une manipulation confortable
Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.
4.8
sur 5
4
Critiques
100%
recommandent ce produit
Nanette 98
22/04/2021
Canada
Acheteur vérifié
L'appareil est conforme à sa description
Fonctionnalités faciles à utiliser et tient bien dans la main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Johnny F.
07/05/2020
Canada
100% satisfait
Je suis un homme de 40 ans et j'ai horreur des poil sur le corps, alors j'ai acheté ce rasoir en voyant les évaluation positive des gens, j'ai rasé mes jambe et j'ai resté surpris du résultat, le rasoir a couper mes poils sans avoir a passer plusieur fois au même endroit, avec un glissement parfait sur la peau. Le résultat final, des jambe douce et lisse :-) J'aurais dû me le procurer avant.
Avantages
Rase de très près, ne blesse pas, ne tire pas les poils.
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
jocelyne31
30/08/2018
Canada
Excellent rasoir
Je viens tout juste de l'utiliser pour la première fois.. À mon âge (72 ans) je l'utilise moins souvent. Cependant, je l'ai adoré - il est facile d'utilisation, rase de près, je n'ai pas à passer 2 ou 3 fois. De plus, c'est le moins dispendieux de tous ceux que j'ai possédés auparavant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche