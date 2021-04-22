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  • Rasage simple et sûr
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regular

SatinShave EssentialRasoir électrique 100 % étanche

HP6341/00

4.8
| (4) Critiques | 100% recommandent ce produit
Rasage simple et sûr
Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !
Voir tous les avantages

Rasage simple et sûr

  • pour les jambes

  • Rasoir à grille flottante

  • Fonctionne avec piles

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Les têtes de rasage protègent votre peau et la laissent douce et lisse

Forme ergonomique profilée

Forme ergonomique profilée

Pour une manipulation confortable

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

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4.8

sur 5

4

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

22/04/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

L'appareil est conforme à sa description

Fonctionnalités faciles à utiliser et tient bien dans la main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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07/05/2020

Canada

Canada

100% satisfait

Je suis un homme de 40 ans et j'ai horreur des poil sur le corps, alors j'ai acheté ce rasoir en voyant les évaluation positive des gens, j'ai rasé mes jambe et j'ai resté surpris du résultat, le rasoir a couper mes poils sans avoir a passer plusieur fois au même endroit, avec un glissement parfait sur la peau. Le résultat final, des jambe douce et lisse :-) J'aurais dû me le procurer avant.

Avantages

Rase de très près, ne blesse pas, ne tire pas les poils.

Inconvénients

Aucun

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30/08/2018

Canada

Canada

Excellent rasoir

Je viens tout juste de l'utiliser pour la première fois.. À mon âge (72 ans) je l'utilise moins souvent. Cependant, je l'ai adoré - il est facile d'utilisation, rase de près, je n'ai pas à passer 2 ou 3 fois. De plus, c'est le moins dispendieux de tous ceux que j'ai possédés auparavant.

Oui, je recommande ce produit

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