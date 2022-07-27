ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

SatinShave Essential Rasoir électrique 100 % étanche

Soutien

SatinShave EssentialRasoir électrique 100 % étanche

HP6341/00

SatinShave Essential Rasoir électrique 100 % étanche

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fich., 311 kB
  • 27 July 2022

User Manual

  • PDF fich., 631.7 kB
  • 20 April 2022

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Garantie et service

Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Service et échange

Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider