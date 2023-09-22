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Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin
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