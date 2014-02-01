Garantie de 2 ans
Plus offert
HP6521/01
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.
Système soin de la peau
Étanche
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
Notation globale