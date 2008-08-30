Garantie de 2 ans
Plus offert
HQ7300
Rasage précis tout en confort
Vous pouvez rincer ce rasoir entièrement lavable sous le robinet après chaque utilisation. Vous pouvez compter sur un rasage agréable et précis chaque jour.
Rasoir lavable
Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.