Garantie de 2 ans
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HQ8200
Rapide, précis et efficace
Les trois anneaux des têtes de rasage Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près et rapide.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.