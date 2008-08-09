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8200 seriesRasoir électrique

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Rapide, précis et efficace

Les trois anneaux des têtes de rasage Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près et rapide.

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Technologie Super Lift&Cut

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Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Système Reflex Action

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Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Système de coupe de précision

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Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 