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2.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
3
1

30/05/2015

Canada

Canada

Très bruyante

Son gros problème, elle est extrêmement bruyante, on ditait une tondeuse !

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Brosse à dents électrique

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