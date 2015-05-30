Garantie de 2 ans
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HX3110/00
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
1 mode
1 tête de brosse
Plus de mouvements en 1 jour que votre brosse à dents manuelle en un mois. Plus de 15 000 mouvements par minute.
Brosse à dents fine et ergonomique conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle.
Vous brosser les dents deux fois par jour tous les jours aide à réduire les caries
2.0
sur 5
1
Évaluation
Stephanie
30/05/2015
Canada
Très bruyante
Son gros problème, elle est extrêmement bruyante, on ditait une tondeuse !
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Brosse à dents électrique
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Brosse à dents électrique