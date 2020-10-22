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Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Puis-je utiliser les têtes de brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean avec la brosse à dents PowerUp ?
Quelle est la puissance électrique requise pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
La vitesse de la brosse à dents Philips Sonicare peut-elle nuire à mes gencives ?
Quelle brosse à dents Philips Sonicare correspond le mieux à mes besoins ?
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique compactes
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne fonctionne plus après quelques brossages ?
Ma brosse à dents électrique Philips Sonicare ne m'a pas blanchi les dents.
Ma brosse à dents Philips Sonicare PowerUp est bruyante et vibre fortement.
Mes têtes de brosse à dents Philips Sonicare sont usées ou cassées
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