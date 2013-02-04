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Philips Sonicare PowerUpBrosse à dents électrique

HX3120/01

Meilleure élimination de la plaque dentaire*

Conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle tout en éliminant plus de plaque dentaire.

Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Meilleure élimination de la plaque dentaire*

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Technique de brossage proche de celle utilisée avec une brosse à dents manuelle

Technique de brossage proche de celle utilisée avec une brosse à dents manuelle

Technique de brossage proche de celle utilisée avec une brosse à dents manuelle combinée à l'efficacité de 15 000 mouvements par minute.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

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