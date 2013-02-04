Garantie de 2 ans
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HX3120/01
Meilleure élimination de la plaque dentaire*
Conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle tout en éliminant plus de plaque dentaire.
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
1 mode
1 tête de brosse
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Technique de brossage proche de celle utilisée avec une brosse à dents manuelle combinée à l'efficacité de 15 000 mouvements par minute.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
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