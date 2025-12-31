Garantie de 2 ans
HX3333/24
Disponibles en
Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*
Le design compact du jet dentaire est doté d'un réservoir pliable, pour le ranger ou l'emporter facilement lors de votre prochain voyage. Le réservoir de 200 ml contient suffisamment d'eau pour un nettoyage complet de 60 secondes.
Adaptez n'importe quelle séance à vos besoins grâce aux trois modes de nettoyage interdentaire. Pulse permet de masser et stimuler les gencives. Clean est idéal pour une utilisation quotidienne. Et Sensitive apporte une touche de douceur supplémentaire à votre routine.
Le jet dentaire dispose de deux canules pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*. La canule N1 Standard offre un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule N2 Confort, avec son embout souple, a été conçue pour les gencives sensibles. Chaque canule peut pivoter à 360 degrés pour passer le jet dentaire dans les zones difficiles d'accès, comme à l'arrière de votre bouche.
Notation globale
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.
lorsque l'appareil est débranché et n'est pas complètement immergé.
pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute.