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  • Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Jet dentaire

HX3333/24

Disponibles en

Bleu
Bleu
Bleu marine
Bleu marine
Violet clair
Violet clair
Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*
Le Philips Sonicare Compact Flosser est rapide, efficace et prêt à l'emploi où que vous soyez. Le jet dentaire élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* entre vos dents et le long de vos gencives en seulement 60 secondes.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*

  • Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*

Réservoir pliable de 200 ml facile à ranger et à emporter en voyage

Réservoir pliable de 200 ml facile à ranger et à emporter en voyage

Le design compact du jet dentaire est doté d'un réservoir pliable, pour le ranger ou l'emporter facilement lors de votre prochain voyage. Le réservoir de 200 ml contient suffisamment d'eau pour un nettoyage complet de 60 secondes.

Profitez du mode Pulse, Clean ou Sensitive

Profitez du mode Pulse, Clean ou Sensitive

Adaptez n'importe quelle séance à vos besoins grâce aux trois modes de nettoyage interdentaire. Pulse permet de masser et stimuler les gencives. Clean est idéal pour une utilisation quotidienne. Et Sensitive apporte une touche de douceur supplémentaire à votre routine.

Deux canules pour un nettoyage doux et efficace

Deux canules pour un nettoyage doux et efficace

Le jet dentaire dispose de deux canules pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*. La canule N1 Standard offre un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule N2 Confort, avec son embout souple, a été conçue pour les gencives sensibles. Chaque canule peut pivoter à 360 degrés pour passer le jet dentaire dans les zones difficiles d'accès, comme à l'arrière de votre bouche.

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Avis de non-responsabilité

  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.

  2. lorsque l'appareil est débranché et n'est pas complètement immergé.

  3. pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute.