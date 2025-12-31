Deux canules pour un nettoyage doux et efficace

Le jet dentaire dispose de deux canules pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*. La canule N1 Standard offre un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule N2 Confort, avec son embout souple, a été conçue pour les gencives sensibles. Chaque canule peut pivoter à 360 degrés pour passer le jet dentaire dans les zones difficiles d'accès, comme à l'arrière de votre bouche.