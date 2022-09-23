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        2

        23/09/2022

        Canada

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        Acheteur vérifié

        Philips sonicare for kid

        Bonne qualité je recommande à tous vous adorerer bonne journée. Merci

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique

        Date d'utilisation 2021-08-23

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique

        Date d'utilisation 2021-08-23

        16/03/2019

        Canada

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        Extraordinaire !!!

        Enfin une brosse électrique dont le manche est anti-dérapant ! Il était temps :) et la petite musique qui change à chaque tranche de 30 secondes est vraiment chouette ! Merci Philips :)

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6362/02 Sonic electric toothbrush - Trial

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6362/02 Sonic electric toothbrush - Trial

        07/02/2018

        Canada

        Canada

        Super brosse & appli pour les enfants

        Super, ceci permet au enfants d'avoir du plaisir a ce brosser les dents et d'apprendre qu'il faut durée plus que 30 seconde.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique

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