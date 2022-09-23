Garantie de 2 ans
3.8
sur 5
6
Critiques
80%
recommandent ce produit
Gaz-o-Max
23/09/2022
Canada
Acheteur vérifié
Philips sonicare for kid
Bonne qualité je recommande à tous vous adorerer bonne journée. Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique
Date d'utilisation 2021-08-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique
Date d'utilisation 2021-08-23
SpeedBrace2018
16/03/2019
Canada
Extraordinaire !!!
Enfin une brosse électrique dont le manche est anti-dérapant ! Il était temps :) et la petite musique qui change à chaque tranche de 30 secondes est vraiment chouette ! Merci Philips :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6362/02 Sonic electric toothbrush - Trial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6362/02 Sonic electric toothbrush - Trial
YanS
07/02/2018
Canada
Super brosse & appli pour les enfants
Super, ceci permet au enfants d'avoir du plaisir a ce brosser les dents et d'apprendre qu'il faut durée plus que 30 seconde.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/02 Brosse à dents électrique