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  • Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*
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Plus offert 

UV SanitizerAssainisseur UV

HX6907/01

HX6160D

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*
Gagnez en tranquillité d'esprit en maintenant la propreté de vos têtes de brosse Philips Sonicare grâce à notre technologie d'assainissement UV spécialement conçue. Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus* sans recours à des produits chimiques.
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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

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Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus*

Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*

  • Technologie d'assainissement UV

  • Assainit 2 têtes de brosse**

  • Nettoie sans produits chimiques

  • Charge 1 brosse à dents***

Une lumière assainissante enveloppe les têtes de brosse

Une lumière assainissante enveloppe les têtes de brosse

Enveloppez vos têtes de brosse de lumière assainissante : le réflecteur de l'assainisseur UV répartit la lumière assainissante sur toute la partie supérieure des têtes de brosse, pour des résultats optimaux.

Nettoyez vos têtes de brosse** d'une simple pression sur un bouton

Nettoyez vos têtes de brosse** d'une simple pression sur un bouton

Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'assainisseur UV.

S'éteint automatiquement au bout de 10 minutes de nettoyage

S'éteint automatiquement au bout de 10 minutes de nettoyage

Simple et sûr : l'assainisseur UV s'éteint automatiquement une fois le cycle de nettoyage de 10 minutes terminé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
3
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1

27/02/2021

Canada

Canada

7 ans d utilisation sans problème

Très bon service et produit efficace sur les produits sonicare

Avantages

Uv et facile à utiliser

Inconvénients

Aucune inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Assainisseur UV

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1.  For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and  Premium Plaque Control (C3)).

  2. compatible avec toutes les têtes de brosse clipsables pour adulte