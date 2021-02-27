Garantie de 2 ans
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HX6907/01
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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
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Technologie d'assainissement UV
Assainit 2 têtes de brosse**
Nettoie sans produits chimiques
Charge 1 brosse à dents***
Enveloppez vos têtes de brosse de lumière assainissante : le réflecteur de l'assainisseur UV répartit la lumière assainissante sur toute la partie supérieure des têtes de brosse, pour des résultats optimaux.
Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'assainisseur UV.
Simple et sûr : l'assainisseur UV s'éteint automatiquement une fois le cycle de nettoyage de 10 minutes terminé.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Raytrem
27/02/2021
Canada
7 ans d utilisation sans problème
Très bon service et produit efficace sur les produits sonicare
Avantages
Uv et facile à utiliser
Inconvénients
Aucune inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Assainisseur UV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Assainisseur UV
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and Premium Plaque Control (C3)).
compatible avec toutes les têtes de brosse clipsables pour adulte