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Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6932/10

Brossage en profondeur
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Brossage en profondeur

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

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