Garantie de 2 ans
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HX6932/10
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
3 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
Notation globale
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex