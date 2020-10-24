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Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Quelle est la durée de vie d'une lampe UV de l'assainisseur Philips Sonicare ?
Est-ce que je risque de me brûler sur l'ampoule de l'assainisseur Philips Sonicare ?
Puis-je nettoyer mon assainisseur Sonicare au lave-vaisselle ?
Est-ce que plusieurs têtes de brosse peuvent être fixées dans mon assainisseur Philips Sonicare ?
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique compactes
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Ma brosse à dents Philips Sonicare ne fonctionne plus après quelques brossages ?
Le témoin de nettoyage UV de mon Philips Sonicare Elite clignote rapidement.
La brossette n'est pas adaptée à mon assainisseur UV Sonicare.
Ma brosse à dents électrique Philips Sonicare émet un signal sonore avant de s'éteindre
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