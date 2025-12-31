ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

Plus offert 

Philips Sonicare HealthyWhite+Brosse à dents électrique

HX8911/02

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches en seulement 1 semaine*.
Voir tous les avantages

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

  • 2 modes

  • 6 réglages personnalisables

  • 1 tête de brosse

Faites votre choix parmi 2 modes et 3 réglages d'intensité

Faites votre choix parmi 2 modes et 3 réglages d'intensité

HealthyWhite+ vous permet de vous brosser les dents à votre convenance. Optimisez votre brossage grâce aux 3 réglages d'intensité et aux 2 modes qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage et de blancheur du sourire. Choisissez Clean pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire en 2 minutes, et White pour éliminer les taches de café ou de thé par exemple, et obtenir des dents jusqu'à 2 tons plus clairs en seulement 2 semaines.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre HealthyWhite+, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean