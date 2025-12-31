Garantie de 2 ans
Plus offert
HX8911/02
2 modes
6 réglages personnalisables
1 tête de brosse
HealthyWhite+ vous permet de vous brosser les dents à votre convenance. Optimisez votre brossage grâce aux 3 réglages d'intensité et aux 2 modes qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage et de blancheur du sourire. Choisissez Clean pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire en 2 minutes, et White pour éliminer les taches de café ou de thé par exemple, et obtenir des dents jusqu'à 2 tons plus clairs en seulement 2 semaines.
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre HealthyWhite+, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
Notation globale
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean