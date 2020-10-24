Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Philips Sonicare HealthyWhite+ Brosse à dents électrique
Plus offert
Soutien
HX8911/02
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Passeport écologique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (25)
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
La vitesse de la brosse à dents Philips Sonicare peut-elle nuire à mes gencives ?
Quelle est la garantie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Ma brosse à dents Philips Sonicare est-elle sans danger pour les enfants ?
Puis-je laisser ma brosse à dents Philips Sonicare sur le chargeur ?
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique compactes
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne fonctionne plus après quelques brossages ?