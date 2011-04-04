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Multigroom series 3000 Kit tondeuse multistyles
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Peut-on se couper en se tondant les cheveux sans sabot ?
Puis-je utiliser l'appareil sur cheveux mouillés ?
À quoi correspondent les chiffres sur le sabot ou sur l'afficheur ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Ma peau est irritée après avoir utilisé ma tondeuse Philips
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
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