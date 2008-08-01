ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage

Plus offert

Multigroom series 3000Kit tondeuse multistyles

QG3150/30

Visibilité supérieure, précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Voir tous les avantages

Visibilité supérieure, précision maximale

  • Plus

  • 7 en 1

7 accessoires pour un choix infini de looks

7 accessoires pour un choix infini de looks

Une série d'accessoires pour vous permettre d'entretenir votre coiffure et/ou votre barbe pour créer le look dont vous rêvez.

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés