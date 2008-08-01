Garantie de 2 ans
Plus offert
QG3150/30
Visibilité supérieure, précision maximale
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Plus
7 en 1
Une série d'accessoires pour vous permettre d'entretenir votre coiffure et/ou votre barbe pour créer le look dont vous rêvez.
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.
Notation globale