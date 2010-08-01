Garantie de 2 ans
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RQ1260/16
Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir SensoTouch 3D RQ1260, le meilleur rasoir Philips à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
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Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.