Garantie de 2 ans
Plus offert
S6610/11
Lames MultiPrecision
Revêtement antifriction
Têtes MultiFlex
Mode grille
Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien longs que courts – et tout poil restant – de sorte à les couper en quelques mouvements seulement.
Le revêtement spécial des bagues de rasage est conçu pour réduire la friction sur votre peau, créant un rasage en douceur, sans effort et sans risque d'irritation.
Les têtes flexibles dans 5 directions par mouvements indépendants suivent les contours de votre visage, et permettent au rasoir de glisser sur votre peau en tout confort avec une résistance minime.
Récompenses
4.0
sur 5
2
Critiques
popa48
05/03/2021
Canada
Toujours très aimé
Son modèle est aimé et la facilité du nettoyage de ce produit et le prix. J'avais un rasoir Philips depuis une 10 années .
Avantages
facile à nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
06/11/2020
Canada
Rasage
Je trouve que les têtes sont trop distancé et le rasage n'est pas parfait pour moi
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
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