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Plus offert 

Shaver series 6000Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

S6610/11

4
| (2) Critiques

2 Récompenses

Réduit le risque d’irritation de la peau
Le rasoir série 6000 de Philips offre un rasage impeccable tout en réduisant l'irritation de la peau. Il a un revêtement antifriction qui crée une surface lisse et qui glisse sans effort sur votre peau pour moins d’irritation.
Voir tous les avantages

grâce à un revêtement antifriction

Réduit le risque d’irritation de la peau

  • Lames MultiPrecision

  • Revêtement antifriction

  • Têtes MultiFlex

  • Mode grille

Les lames MultiPrecision coupent efficacement même les poils les plus courts

Les lames MultiPrecision coupent efficacement même les poils les plus courts

Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien longs que courts – et tout poil restant – de sorte à les couper en quelques mouvements seulement.

Revêtement antifriction pour un rasage en douceur sans effort

Revêtement antifriction pour un rasage en douceur sans effort

Le revêtement spécial des bagues de rasage est conçu pour réduire la friction sur votre peau, créant un rasage en douceur, sans effort et sans risque d'irritation.

Flexibilité dans 5 directions qui suit les courbes pour un rasage en tout confort

Flexibilité dans 5 directions qui suit les courbes pour un rasage en tout confort

Les têtes flexibles dans 5 directions par mouvements indépendants suivent les contours de votre visage, et permettent au rasoir de glisser sur votre peau en tout confort avec une résistance minime.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

2

Critiques

4
2
1

05/03/2021

Canada

Canada

Toujours très aimé

Son modèle est aimé et la facilité du nettoyage de ce produit et le prix. J'avais un rasoir Philips depuis une 10 années .

Avantages

facile à nettoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

06/11/2020

Canada

Canada

Rasage

Je trouve que les têtes sont trop distancé et le rasage n'est pas parfait pour moi

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 6000 S6610/11 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

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