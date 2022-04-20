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Shaver series 6000 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
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Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips série 5000 ?
SH50Têtes de rasage de rechange
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips est très bruyant