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  • Précision supérieure*, confort personnalisé
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Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9982/50

4.8
| (48) Critiques | 97% recommandent ce produit
Précision supérieure*, confort personnalisé
Découvrez le rasoir le plus intelligent au monde, alimenté par l'IA, le rasoir Series 9000 de Philips. Il coupe les poils au niveau de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ fournit des indications de pression en temps réel afin de protéger votre peau.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Pour un rasage de près exceptionnel, même sur une barbe de 5 jours

Précision supérieure*, confort personnalisé

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Capteur Pressure Guard

  • Têtes flexibles 360-D

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

48

Critiques

97%

recommandent ce produit

2
1

26/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très performant

je l'adore il rase de très près puis il ne m’irrite pas la peau bref mon meilleur.

Avantages

Très performant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

15/06/2026

Canada

Canada

Le meilleur

Excellent rasoir, le meilleur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.

Avantages

Douceur et efficacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-01

10/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

rasoirs parfait

Rasage parfait, énergie excellente, nettoyage facile....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-28

Oui, je recommande ce produit

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Date of Use 2026-04-28

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent

  2. Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. * Par rapport au matériau sans revêtement

  4. * * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019

  5. * * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche