Garantie de 2 ans
Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.8
sur 5
48
Critiques
97%
recommandent ce produit
Pearlharbor
26/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très performant
je l'adore il rase de très près puis il ne m’irrite pas la peau bref mon meilleur.
Avantages
Très performant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Dranreb99
15/06/2026
Canada
Le meilleur
Excellent rasoir, le meilleur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.
Avantages
Douceur et efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9982/50 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-01
Pitbell
10/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasoirs parfait
Rasage parfait, énergie excellente, nettoyage facile....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/20 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-28
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent
Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours
* Par rapport au matériau sans revêtement
* * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
* * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche