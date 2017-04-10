Garantie de 2 ans
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SB500M/00
Un volume extrême
L'enceinte portable Bluetooth® robuste Philips ShoqBox SB500 est idéale pour les fêtards qui veulent de la musique partout où ils vont ! Un volume extrême ultra-puissant allié à des basses explosives et complété par des lumières LED synchronisées avec la musique.
Bluetooth®
Étanche, résiste aux chocs
Lumières multicolores
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Appelez votre famille ou vos amis pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des LED multicolores spécialement conçues pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Notation globale