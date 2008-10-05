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  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
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Philips AventSucette classique

SCF170/20

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Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.

Voir tous les avantages

Sucette transparente

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

  • Pour un confort essentiel

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

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Avis de non-responsabilité

  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Fabricant de l'année 2014

  5. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012